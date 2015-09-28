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مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بالبحيرة

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مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بالبحيرة مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل بالبحيرة
لقى اليوم شخصان مصرعهما فى حادث تصادم بطريق أبوالمطامير – أبوحمص بالبحيرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ب ص أ 1678 "نقل" قيادة محمد فرج بشارى 30 سنة عامل زراعى ومقيم عزبة قناص مركز أبوحمص ودراجة نارية "موتوسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة محمد جميل قطب سن 19 عامل ومقيم قرية تروجى دائرة المركز.

يذكر أنه أثناء سير الدراجة النارية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة من بين يدى قائدها، مما أدى إلى انقلابها بنهر الطريق، وتصادف قدوم السيارة المشار إليها فاصطدمت بها، وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة النارية ومرافقه وائل على إبراهيم 18 سنة طالب ومقيم قرية تروجى دائرة المركز. وتم نقلهما لمشرحة مستشفى أبوالمطامير العام، كما حدثت تلفيات بالسيارة والدراجة، وأزيلت آثار الحادث
>تحرر عن ذلك المحضر 14652 /2015 جنح مركز أبو حمص.

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مصر 365