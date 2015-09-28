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المرور تضبط 16 ألف مخالفة مرورية و15 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات

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المرور تضبط 16 ألف مخالفة مرورية و15 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات المرور تضبط 16 ألف مخالفة مرورية و15 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات
واصلت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين، مدير الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 16664 مخالفة مرورية متنوعة، 1409 دراجات نارية مخالفة، 250 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، 15 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، رفع 184 مركبة بالميادين العامة والشوارع.
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