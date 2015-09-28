مصرع طفلتين وإصابة ربة منزل وطفلتها فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقيت اليوم طفلتان مصرعهما وأصيب 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارتهم بإحدى الترع الواقعة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 7146 ع ب ص "ملاكى" قيادة محمد حسين فتح الله صقر محامى ومقيم قرية شابور مركز كوم حمادة.. بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها بترعة على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة كل من الطفلة حورية محمد حسين صقر 3 سنوات والطفلة عائشة محمود إبراهيم الخباز 3 وإصابة قائد السيارة وكل من: آية حسين فتح الله صقر ربة منزل والطفلة آية محمود إبراهيم الخباز سن شهرين ومقيمان كفر الزيات الغربية.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام والمصابين للمستشفى الجامعى بالإسكندرية تم رفع السيارة من المجرى وتحرر عن ذلك المحضر 4601/2015 إدارى كفر الدوار.