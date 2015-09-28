أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 90 بائعا متجولا داخل محطات السكة الحديد والمترو والمواقف العامة

Google+ Print
ضبط 90 بائعا متجولا داخل محطات السكة الحديد والمترو والمواقف العامة ضبط 90 بائعا متجولا داخل محطات السكة الحديد والمترو والمواقف العامة
واصلت شرطة النقل والمواصلات حملاتها الأمنية لضبط كافة صور الخروج على القانون بمحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وبداخل القطارات ومختلف وسائل النقل العام، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لتحقيق الانضباط وضبط القضايا والمخالفات المتنوعة بمختلف فروع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

وأسفرت الحملات الأمنية التى قادها اللواء محمد يوسف، مدير شرطة النقل والمواصلات، عن ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 48 حكما قضائيا وإزالة 21 مخالفة فورية وضبط 6 قطع سلاح أبيض.

كما تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 117 مخالفة عبور السكة الحديد من المكان غير المخصص و90 بائعا متجولا وضبط 20 شخصا لعدم حمل بطاقة شخصية وتحصيل 987 غرامة فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365