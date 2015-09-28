ضبط 90 بائعا متجولا داخل محطات السكة الحديد والمترو والمواقف العامة

واصلت شرطة النقل والمواصلات حملاتها الأمنية لضبط كافة صور الخروج على القانون بمحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وبداخل القطارات ومختلف وسائل النقل العام، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لتحقيق الانضباط وضبط القضايا والمخالفات المتنوعة بمختلف فروع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

وأسفرت الحملات الأمنية التى قادها اللواء محمد يوسف، مدير شرطة النقل والمواصلات، عن ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 48 حكما قضائيا وإزالة 21 مخالفة فورية وضبط 6 قطع سلاح أبيض.

كما تمكنت الحملات الأمنية من ضبط 117 مخالفة عبور السكة الحديد من المكان غير المخصص و90 بائعا متجولا وضبط 20 شخصا لعدم حمل بطاقة شخصية وتحصيل 987 غرامة فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة.