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ضبط 3 سائقين لتهريب 12 ألف رغيف خبز مدعم وبيعها فى السوق السوداء

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ضبط 3 سائقين لتهريب 12 ألف رغيف خبز مدعم وبيعها فى السوق السوداء ضبط 3 سائقين لتهريب 12 ألف رغيف خبز مدعم وبيعها فى السوق السوداء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتجميع كميات كبيرة من الخبز المدعم لبيعها فى السوق السوداء.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين تمكن الملازم هيثم عبد المعطى محمود - الضابط بمركز شرطة الرحمانية والمعين لرئاسة كمين الرحمانية الحدودى والقوة المرافقة بالاشتراك مع مفتشى إدارة بالرحمانية من ضبط كل من - ع م ب سائق ومقيم قرية سنهور مركز دمنهور... قائد السيارة رقم 2148 ب هــ أ " نقل ".... لقيامه بتجميع عدد 4560 رغيف خبز بلدى مدعم و"م ف م س" سائق تروسيكل يدون لوحات معدنية ومقيم عزبة عرفان مركز الرحمانية لقيامه بتجميع عدد 4460 رغيف خبز بلدى مدعم و"ع م ا" سائق توك توك بدون لوحات معدنية ومقيم الرحمانية لتجميع 2140 رغيف خبز بلدى مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات بإدارة تموين الرحمانية، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام 6851 ،6852، 6853/2015 جنح مركز شرطة الرحمانية.

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مصر 365

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