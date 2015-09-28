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ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

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ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الدقيق المدعم بالطريق الدولى الساحلى قبل تهريبها للسوق السوداء.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية وتبين ضبط السيارة رقم د س ج 2965 "نقل" محملة بـ10 أطنان دقيق بلدى مدعم قيادة ع ر سن سائق ومقيم دكرنس دقهلية.

بسؤال قائد السيارة قرر بقيامه بتحميل الحمولة من أحد التجار بناحية الأربع عزب مركز كفر الدوار وذلك لتوصيلها لمزرعة سمك بكفر الشيخ ملك المدعو / أح ف، تحرر عن ذلك المحضر 7391/2015 جنح مركز شرطة إدكو.

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مصر 365