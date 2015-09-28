5 نصائح غذائية مهمة لكبار السن

يحتاج كبار السن إلى اتباع بعض الإرشادات الصحية الهامة، لتعزيز صحتهم والوقاية قدر الإمكان من الإصابة بالأمراض، أو الحد من مضاعفاتها، ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح الغذائية الهامة التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بالأمراض، وذلك حسبما نشر بموقع "agingcare"، وهى تشمل:

1.تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا-3" مثل أسماك السالمون والسردين والماكريل، حيث ثبت أنها تحد من الالتهابات وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل، وكما يمكن تناول المكملات التى تحتوى عليها.

2.الكالسيوم: هو من العناصر الضرورية خلال هذه الفترة، ويجب تناول الأطعمة الغنية بها لتعويض فقدان الجسم له، وكما أنه يساهم فى تعزيز صحة العظام والحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، بالإضافة إلى خفض الضغط الدموى، وهو يوجد فى الألبان والجبن والخضراوات الخضراء.

3. الحد من تناول الأطعمة الغنية بالملح، نظراً لأنها ترفع مؤشرات الضغط الدموى، وهو من الأمراض المنتشرة جداً بين كبار السن، ويجب الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

4.الحصول على القدر الكافى من المياه، نظراً لدورها فى تعزيز صحة الكلى وتقليل لزوجة الدم والحد من فرص الإصابة بالأزمات القلبية.

5.تغيير العادات الغذائية حسب الأمراض المصاب بها كبير السن، فإذا كان مصاباً بالسكر فيجب التقليل من الكربوهيدرات والعصائر وبعض الفواكه مثل العنب والتين والبلح، وإذا كان مريضاً بالقلب فيجب الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.