تعرف على علاجات التهاب الجلد الناتج عن التعرض للشمس

كشفت دراسة حديثة نشرت فى مجلة JAMA للأمراض الجلدية، أن المستويات المنخفضة من التعرض لآشعة الشمس يمكن أن تسبب الكثير من الأضرار بعد يومين فقط من التعرض لها بسبب الآشعة فوق البنفسجية.

ونقدم لكم بعض الطرق لحماية بشرتك هذا الصيف، وفقًا لموقع "Health"، الطبى الأمريكى، وتشمل:

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1- دهان واقى الشمس

2- التقشير

>أوضح الخبراء أن استخدام واقى الشمس كل يوم، جنبا إلى جنب مع المرطب، يحمى الجلد ليس فقط من أضرار الشمس، ولكن يسمح للجلد للشفاء بشكل طبيعى.>كما يجب استخدام واقٍ من الشمس الذى يحمى من الآشعة فوق البنفسجية UVA / UVB""، مع عامل حماية من الشمس 30 إلى 50، يحتوى على أكسيد الزنك أو ثانى أكسيد التيتانيوم.>التقشير يزيل خلايا الجلد الميتة ليكشف الخلايا الجديدة، كما يظهر الجلد بصحة جيدة، ولكن يجب التحدث مع طبيب الجلدية حول الأنواع المناسبة لنوع البشرة، وعدد المرات التى يجب فيها التقشير.