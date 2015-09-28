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فوائد مذهلة لتناول الموز.. يعالج الاكتئاب ويساعدك تبطل سجائر

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فوائد مذهلة لتناول الموز.. يعالج الاكتئاب ويساعدك تبطل سجائر فوائد مذهلة لتناول الموز.. يعالج الاكتئاب ويساعدك تبطل سجائر
بعد اكتشاف العديد من الفوائد الصحية للموز، عليك أن تغير نظرتك تجاهه، وذلك لأنه يقوم بمكافحة الاكتئاب، ويجعلك أكثر ذكاء، ويعالج الإفراط فى تناول الكحول، ويخفف غثيان الصباح، ويحمى ضد سرطان الكلى، ومرض السكر، وهشاشة العظام والعمى، ويمكنه أيضًا علاج الحكة الناتجة عن لدغة البعوض.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، عن 6 فوائد للموز، وتشمل:
>1. يساعد الموز على التغلب على المستويات العالية للاكتئاب بسبب احتوائه على التربتوفان، الذى يتم تحويله إلى سيروتونين وهو الناقل العصبى فى الدماغ المسئول عن المزاج والسعادة.
>2. الموز يخفف التورم، ويحميك من مرض السكر "النوع الثانى"، ويساعد على فقدان الوزن، ويعزز الجهاز العصبى، ويساعد فى إنتاج خلايا الدم البيضاء، وكل هذا بسبب احتوائه على المستويات العالية من فيتامين B-6.
>3. أشارت إدارة الأغذية والعقاقير إلى أن الموز قادر على خفض ضغط الدم، ويقى من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.
>4. الموز يساعد على هضم الأكل.
>5. يخفض درجة حرارة الجسم وتهدئته أثناء الحمى أو فى اليوم الحار.
>6. يساعد فى الإقلاع عن التدخين، حيث يحتوى الموز على مستويات عالية من فيتامينات "ب" وكذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم لسرعة الشفاء من تأثيرات االنسحاب.

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