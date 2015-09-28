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ارتجاع المرىء قد يتسبب فى الإصابة بضيق التنفس

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ارتجاع المرىء قد يتسبب فى الإصابة بضيق التنفس ارتجاع المرىء قد يتسبب فى الإصابة بضيق التنفس
ارتجاع المرىء أحد أهم الأعراض المرضية التى تصيب نسبة كبيرة من المرضى، ويعانون خلالها من ارتداد حامض المعدة أعلى، ما ينتج عنه الكثير من الأعراض المرضية كألم المعدة، ومشكلات تتعلق بالجهاز التنفسى وهى من الأعراض التى يختلط فيها التشخيص على بعض الأطباء معتقدين أن المريض يعانى من مشكلة بالصدر.

ويوضح الدكتور محمد ممدوح أخصائى أمراض الجهاز الهضمى، أن ارتجاع الحامض من المعدة، يسبب الكثير من الأعراض المرضية المزعجة، التى يشترك أغلبها مع الكثير من الأمراض الأخرى، منها الشرقة أو ضيق التنفس أو صعوبة القدرة على تنظيم الشهيق والزفير.

وأشار ممدوح إلى أن تلك الأعراض تحدث بالفعل فى الجهاز التنفسى، إلا أن سببها ارتجاع المرىء وليس مرضا بالجهاز التنفسى ذاته، موضحا أن ارتجاع الحمض قد يجعله يسرى فى أنابيب التنفس مما يسبب لها احتقانًا أو حرقة شديدة تؤثر على مجرى التنفس فيشعر المريض بضيق فى النفس، وصعوبة بالغة فى الشهيق والزفير.

وينصح أخصائى أمراض الجهاز الهضمى لتجنب مثل هذه الأعراض الذهاب لمختص جهاز هضمى وليس صدر، لعلاج السبب وبعدها علاج الأعراض.

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مصر 365