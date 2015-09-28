لو عندك أرق.. اعرف إمتى يتحول لمرض محتاج علاج

الأرق هو صعوبة حصول الإنسان على القدر المناسب من ساعات النوم، وقد يمر البعض بنوبات من الأرق نتيجة لتعرضهم للعديد من المشاكل والتغيرات، ولكن يظل الأرق أمرا مقبولا طالما ارتبط بفترات محددة.

أما فى حال استمرار الأرق لفترات طويلة، فقد يمثل ذلك تهديدا مباشرا لصحة الإنسان، ويجب البحث هنا عن أسباب تلك الحالة وطرق التعافى منها.

فى السطور التالية توضح استشارى الأمراض النفسية الدكتورة هالة حماد المؤشرات التى تدل على تحول الأرق من كونه عرضا مؤقتا، إلى عرض مرضى يتطلب استشارة الطبيب وتلقى العلاج المناسب.

تؤكد استشارى الأمراض النفسية أن الأرق يعد من الأعراض المرضية التى يجب فيها الاستعانة بالطبيب، فى حال معاناة الشخص من أحد الأمراض النفسية الأخرى بجانب الأرق، وأهمها الاكتئاب أو فى حال وجود أعراض نفسية مصاحبة لعرض الأرق مثل نوبات الحزن الشديدة والضغط العصبى والنفسى.

وأوضحت حماد أنه فى تلك الحالات يجب أن يتناول المريض الأدوية التى تعمل على علاج العرض المصاحب للأرق أولا، مع الاستعانة ببعض المنومات والمهدئات، التى يمكن تناولها مع علاجات تلك الأمراض ولفترة زمنية محددة.