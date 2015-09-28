"تعليم" القليوبية تحذر المدارس من جمع أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى

أكدت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المدارس استعدت لاستقبال الطلاب لبدء العام الدراسى اليوم.

وأضافت وكيل وزارة التعليم، أنه تم الانتهاء من صيانة المدارس لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، مؤكدة أن 13 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة خلال العام الدراسى الجديد.

وأشارت إلى وصول 95% من الكتب الدراسية إلى المدارس فيما عدا الكتب التى لم ترد من قطاع مخازن الكتب نظرا لتغيير المناهج فى المناهج الثانوى "كالجغرافيا والتاريخ".

وأكدت فرغلى أنها وجهت تعليمات للأمن بتشديد الدوريات على مدارس البنات لمنع التحرش والاختلاط.

كما وجهت تعليمات لمديرى الإدارات والديوان للقيام بجولات على المدارس، مع التوجيه المالى والإدارى لمتابعة نشرة المصروفات بالمدراس، مستطردة بقولها "محدش يقعد فى مكتبه".

وحذرت وكيل الوزارة من جمع أى مبالغ مالية من الطلاب وأولياء الأمور تحت أى مسمى من المسميات.