إصابة شخص فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكى ببنى سويف

أصيب شخص فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكى بالطريق الزراعى القاهرة أسيوط أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ببا.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين الدراجة البخارية رقم 118963 قيادة أ هاشم فيصل ومقيم كفر ناصر وبين السيارة الملاكى رقم 44071 قيادة محمد عبد السلام 32 سنة حاصل على دبلوم مقيم سمالوط المنيا.

تبين من تحريات العميد خالد جبيلى رئيس البحث الجنائى أن سبب الحادث العبور المفاجئ لقائد الدراجة البخارية لطريق القاهرة أسيوط الزراعى أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ببا مما أدى لاصطدام الدراجة البخارية بالسيارة الملاكى ونتج عن الحادث إصابة أمين الشرطة ونقله إلى مستشفى ببا المركزى، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 22191 لسنة 2015 وأخطرت النيابة للتحقيق.