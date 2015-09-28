محافظ القليوبية يأمر باستبعاد مديرة مدرسة فى أول يوم دراسة

أمر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، باستبعاد مديرة مدرسة قليوب المحطة الإعدادية المشتركة وتكليف آخر بدلا منها لعدم تعاونها فى العمل، وذلك حسب ما أكدته ألفت عبد الرحيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وفى سياق متصل انتقل الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إلى زيارة مدرسة قليوب الثانوية الفنية فى إطار زيارتها فى أول يوم لبدء العام الدراسى، حيث شارك الوزير الطالبات فى طابور الصباح.

وقال الدكتور الهلالى الشربينى، إنه تم تعميم تعليمات صريحة وواضحة إلى مديرى المدارس بضرورة تسليم الكتب إلى الطلاب دون التقيد بمصروفات دراسية.

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