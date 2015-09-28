أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأهالى يطالبون بتأجيل الدراسة فى مناطق الشيخ زويد ورفح

Google+ Print
الأهالى يطالبون بتأجيل الدراسة فى مناطق الشيخ زويد ورفح الأهالى يطالبون بتأجيل الدراسة فى مناطق الشيخ زويد ورفح
طالب مشايخ ورموز العائلات بالشيخ زويد ورفح بتأجيل الدارسة فى مناطقهم نظرا لخطورة الأوضاع وتواصل العمليات الأمنية.

ومن جانبه قال الشيخ عارف أبو عكر أحد رموز الشيخ زويد القبلية "لليوم السابع" نحاول جاهدين مع كل القيادات المسئولة تأجيل الدراسة فى الشيخ زويد ورفح فالأوضاع لا تسمح هذه الأيام بتنقل الطلاب للمدارس وكذلك المعلمين.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم إن اتصالات مكثفة تجرى بين وكيل وزارة التربية والتعليم ومحافظ شمال سيناء ووزارة التربية والتعليم بالقاهرة لبيان موقف الدراسة، وأكد المصدر أن قرارا سيصدر فى هذا السياق بعد قليل فور انتهاء الترتيبات بين القيادات التعليمية والتنفيذية وأولياء الأمور مع الجهات ذات الاختصاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365