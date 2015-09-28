الأهالى يطالبون بتأجيل الدراسة فى مناطق الشيخ زويد ورفح

طالب مشايخ ورموز العائلات بالشيخ زويد ورفح بتأجيل الدارسة فى مناطقهم نظرا لخطورة الأوضاع وتواصل العمليات الأمنية.

ومن جانبه قال الشيخ عارف أبو عكر أحد رموز الشيخ زويد القبلية "لليوم السابع" نحاول جاهدين مع كل القيادات المسئولة تأجيل الدراسة فى الشيخ زويد ورفح فالأوضاع لا تسمح هذه الأيام بتنقل الطلاب للمدارس وكذلك المعلمين.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم إن اتصالات مكثفة تجرى بين وكيل وزارة التربية والتعليم ومحافظ شمال سيناء ووزارة التربية والتعليم بالقاهرة لبيان موقف الدراسة، وأكد المصدر أن قرارا سيصدر فى هذا السياق بعد قليل فور انتهاء الترتيبات بين القيادات التعليمية والتنفيذية وأولياء الأمور مع الجهات ذات الاختصاص.