"تعليم الإسكندرية": تسليم 95%من الكتب.. وسد عجز المدرسين ببرج العرب

قالت عزة شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مدارس الإسكندرية قد استعدت لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وذلك لاستقبال أكثر من مليون طالب فى مراحل التعليم المختلفة موزعين على 2030 مدرسة بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت لليوم السابع على أنه تم إصدار تعليمات مشددة لمديرين عموم الإدارات، بالاهتمام بالنظافة داخل المدرسة وحول الأسوار الخارجية، بالإضافة إلى الاهتمام بالوسائل التعليمية خاصة بالمرحلة الابتدائية، كما تم تسليم أكثر من 95% من الكتب المدرسية دون ربط ذلك بدفع المصروفات الدراسية.

وحول سد العجز بالإدارات التعليمية المختلفة قالت إن الإسكندرية تم تعيين بها 700 معلم من مسابقة 30 ألف معلم وتم توزيعهم على إدارات العامرية وبرج العرب لسد العجز.

وحول صيانة المدارس التى تحتاج إلى ذلك قبل العام الدراسى أكدت أنه بالفعل تم الانتهاء من معظم تلك المدارس، وفيما يتعلق بالمدارس التى مازالت بها أعمال صيانة تم تجهيز مبان أخرى لاستقبال الطلاب لحين الانتهاء من علميات الترميم والصيانة.