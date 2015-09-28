الصحة السعودية: وفاة حالة بفيروس كورونا ولا إصابات جديدة وشفاء 4 حالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة حالة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية دون اصابات جديدة وشفاء أربع حالات.

وقالت فى بيان اليوم انه لم يتم تسجيل اى اصابات جديدة بالفيروس وتوفيت حالة بالرياض ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 534 من اجمالى اصابات بلغت 1250 وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى يونيو 2012.

وأضافت ان أربع حالات قد تماثلت للشفاء بالرياض والمدينة المنورة ليرتفع عدد الحالات التى شفيت إلى 682 حالة بينما تبقى 34 تحت العلاج.

>