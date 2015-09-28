ملك الأردن والرئيس النمساوى يبحثان تطورات الأزمة السورية

بحث العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، فى مدينة نيويورك مع الرئيس النمساوى هاينز فيشر تطورات الأزمة السورية والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف .

وأكد الملك عبد الله الثانى خلال اللقاء الذى عقد أمس الأحد، على ضرورة تقديم المنظمات الدولية والدول المانحة المزيد من الدعم لتمكين الأردن من توفير الخدمات الإنسانية للاجئين السوريين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية مساء أمس.

جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسى ينهى معاناة الشعب السورى ويضمن وحدة وسلامة أراضيه، وضرورة تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف وبما يحفظ أمن وسلامة شعوب المنطقة والعالم.

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