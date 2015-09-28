اليابان تقدم 810 ملايين دولار لدعم اللاجئين الفارين من سوريا والعراق

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الاثنين إن اليابان التى لم تقبل سوى 11 فقط من طالبى اللجوء من بين خمسة آلاف طلب العام الماضى ستقدم نحو 810 ملايين دولار كمساعدات لدعم اللاجئين الفارين من سوريا والعراق.

وقالت "ان.اتش.كيه" إن من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراءاليابانى شينزو آبى المساعدة الجديدة عندما يلقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء ولكنها لم تذكر ماإذا كانت اليابان ستخفف من شروطها الصارمة لقبول اللاجئين.

وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إنها لا يمكنها توقع أن يخف تدفق اللاجئين إلى أوروبا مع وصول ثمانية آلاف شخص يوميا وإن المشكلات التى تواجه الحكومات الآن قد يتضح فى نهاية الأمر إنها ليست سوى"قمة جبل الجليد".

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