محاكمة خليجي تسبّب في وفاة آسيوي

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة طالب خليجي اعتدى على رجل أعمال آسيوي داخل مطعم على خلفية التقاط صور تذكارية، بأن لكمه في وجهه ورأسه، ما أدى إلى وفاته «دون أن يقصد قتله». وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم كان يتناول وجبة العشاء مع فتاة داخل أحد الفنادق في منطقة الصفوح، وشاهد المجني عليه يلتقط صوراً تذكارية له ولزملائه الذين كانوا يجلسون برفقته على طاولة قريبة من طاولته، ما أثار استياءه غيرةً على خطيبته، وهو ما دفعه إلى التوجه إلى طاولة المجني عليه وتوبيخه على فعلته التي انتهت بضربه في وجهه ورأسه، ما أدى إلى فقدانه الوعي، ووفاته بعد نقله إلى المستشفى. وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن نزف دماغي وصدمة.

سرقة كوابل بمليوني درهم

كما باشرت الهيئة القضائية محاكمة آسيوي بتهمة الاعتداء على حارس أمن في أحد المواقع الإنشائية في منطقة ورسان، وسرقة كابلات كهربائية بقيمة نحو مليوني درهم عائدة لإحدى الشركات الحكومية.

وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم، اعتدى بالاشتراك مع متهمين هاربين على الحارس بينما كان على رأس عمله، وقيدوه، وحجزوه، تحت التهديد بالسكاكين التي كانت بحوزتهم، وسرقوا متعلقاته الشخصية وهاتفه النقال، بعد أن أفهموه أنهم من رجال التحريات، ومن ثم سرقوا مجموعة كبيرة من الكابلات من المستودع، ونقلوها في سيارة كانت معهم. وأوضحت النيابة أن المتهمين اقتحما الموقع ليلاً بالاشتراك مع آخرين هاربين، وكسروا قفل باب المستودع بواسطة مقص حديدي، وسرقوا 175 لفة أسلاك.

الاستيلاء على 404 آلاف درهم

وأحالت النيابة العامة إلى هيئة المحكمة موظف أمن إفريقياً يعمل لدى مجموعة «ترانسجارد» لنقل الأموال والأشياء الثمينة، بتهمة استغلال وظيفته، والاستيلاء على 404 آلاف درهم عائدة للجهة التي يعمل فيها، بأن استولى على صندوق معبأٍ بالنقود لنقله من قبل فريق آخر إلى جهاز صراف آلي، ومن ثم أخذه إلى السيارة المخصصة لفريقه، وفتحه، واستولى على المبلغ الذي كان فيه، ومن ثم أخفاه داخل كيس بلاستيكي اصطحبه معه إلى مقر سكنه للتصرف به لمصلحته الشخصية.

احتيال

أسندت النيابة العامة إلى زائر إفريقي تهمة الشروع في الاحتيال على موظف خليجي، بعد أن ادعى له قدرته على مضاعفة الأموال، مشيرة إلى أن المتهم، أوهم المجني عليه حيازته 12 مليون دولار أميركي مصبوغة باللون الأسود، ستتحول إلى دولارات حقيقية في حال تم وضعها في محاليل كيماوية خاصة.

وقالت النيابة إنه طلب من المجني عليه مالاً لشراء تلك المحاليل كي يتمكن من تحويل باقي المبلغ، وقام بتجربة احتيالية أمامه بأن أحضر 5 أوراق نقدية من فئة الـ100 دولار ووضعها داخل المحلول وتحولت من اللون الأسود إلى دولارات حقيقية.