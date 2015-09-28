الإمارات تشارك باليوم العالمي للقلب غداً

تشارك المؤسسات الصحية والمناطق الطبية التابعة لوزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية في الدولة الاحتفال باليوم العالمي للقلب الذي يوافق غداً (29 سبتمبر من كل عام)، حيث يتولى الاتحاد العالمي لأمراض القلب، تنظيم أنشطة في أكثر من 100 دولة تشمل توفير فحوص طبية وتنظيم مسيرات ومسابقات عدو ودورات للحفاظ على اللياقة البدنية ومحادثات عامة وعروضاً فنية ومنتديات علمية ومعارض وحفلات غنائية ومهرجانات ومباريات رياضية بهدف التوعية والتثقيف بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية والتعرف على المخاطر الصحية والأمراض المزمنة التي تعد أهم عوامل الخطر خاصة أمراض السمنة والسكري وضغط الدم والكوليسترول، إضافة إلى التدخين.

وأكد الدكتور شكري صليبا استشاري أمراض القلب التداخلي في مستشفى النور بأنه يمكن تجنب حوالي 70% من الوفيات والمضاعفات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق الكشف المبكر عن عوامل الخطورة المسببة لأمراض القلب التي تشمل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري واختلال الدهون في الدم وزيادة الوزن والتدخين وقلة الحركة والضغط النفسي.

ويشدد رافي ناير رئيس طب القلب والأوعية الدموية في معهد القلب والأوعية الدموية- كليفلاند كلينك أبوظبي، على أن أغلبية أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية منها من خلال التصدي لعوامل الخطر مثل تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي والسمنة والخمول البدني وتعاطي الكحول وتطبيق حملات صحية للتوعية والتثقيف على المستوى الوطني.

صحتك مهمة لنا

إلى ذلك وتزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للقلب، استضافت مجموعة شركات موارد للتمويل فريقاً طبياً تطوعياً من مستشفى NMC دبي، حيث خصصت يوم أمس للكشف الطبي على كافة العاملين بالمجموعة تحت شعار «صحتك مهمة لنا»، وذلك بمقر الشركة بأبراج بحيرات الجميرة، بالإضافة الى المساهمة في نشر الوعي الصحي بين الموظفين من خلال عقد عدة محاضرات وتوزيع نشرات، وإخضاع الراغبين منهم لفحوصات في الصحة العامة مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر ومعدل الكوليسترول في الدم.