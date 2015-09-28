تعطل الخدمة بـ5 محطات في ترام دبي

تعطلت خدمة ترام دبي جزئياً أمس في المنطقة الدائرية المسماة «اللوب»، والتي تبدأ من محطة أبراج بحيرات جميرا 1، وتنتهي بمحطة مرسى دبي، لعدة ساعات منذ السابعة مساء تقريباً.

وقالت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن الهيئة بادرت على الفور بإرسال ثلاث حافلات عامة لنقل الركاب وكافة المستخدمين المتأثرين بهذا العطل، موضحة أن عددهم لم يكن بالكبير، إذ تراوح بين 80 إلى 100 راكب على حد أقصى، وهو ما يعد ضئيلاً مقارنة مع أعداد الركاب التي يتم نقلها يومياً، وذلك بسبب سرعة استجابة الهيئة، إضافة إلى أن بقية المحطات الموجودة على الخط نفسه كانت تسير كالمعتاد دون تأثر.

أسباب

وأكدت أن الفريق الفني التابع للهيئة بدأ العمل على إصلاح العطل الذي لم تظهر أسبابه بعد، مشيرة إلى أن الهيئة تتعمد تأخير إعادة التشغيل للتأكد بشكل كامل من القدرة التشغيلية للخدمة بعد إصلاح العطل، وإجراء أكثر من بروفة أو تجربة عملية ومن ثم الإعلان عن دخول الخدمة حيز التشغيل حرصاً منها على وقت وسلامة المستخدمين.

وأوضحت أن الهيئة ستبادر على الفور بالإعلان عن إعادة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتجريب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام للتأكد من وصول المعلومة للجمهور.

متطلبات

ومن جهة ثانية، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تعديل ساعات تشغيل مترو دبي في أيام الجمعة، بحيث يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً بدلاً من الساعة الواحدة ظهراً، وذلك اعتباراً من الثاني من أكتوبر المقبل، وذلك تماشياً مع متطلبات الجمهور وتلبية لاحتياجاتهم في تقديم تشغيل الخدمة، كما تعتزم الهيئة في الفترة ذاتها إيقاف خدمة الشبكة الدائرية لترام دبي «marina loop»، والخاصة بترام دبي، والتي يعمل من خلالها بشكل شبه دائري في منطقتي أبراج شاطئ جميرا والمرسى.

أفضل الخدمات

وأوضح عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، أن الهيئة تسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تتماشى واحتياجات الجمهور من مستخدمي وسائل النقل الجماعي بشكل عام والمترو والترام بشكل خاص، حيث تم إجراء دراسات بشأن تعديل موعد تشغيل المترو أيام الجمعة، ولمسنا ضرورة تقديم تشغيله بأن يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً.

ترام دبي

وأضاف: تم خلال الفترة الماضية أيضاً، إجراء دراسات حول أداء ترام دبي وتقديم أفضل المقترحات التي من شأنها أن ترفع نسبة الرضا بين مستخدميه، الأمر الذي نتج عنها إجراء بعض التعديلات على تقديم الخدمة بما يتماشى واحتياجات المستخدمين.