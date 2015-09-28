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رسالة دكتوراه تكشف عن علاج جديد لسرطان الثدى من الكائنات البحرية

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رسالة دكتوراه تكشف عن علاج جديد لسرطان الثدى من الكائنات البحرية رسالة دكتوراه تكشف عن علاج جديد لسرطان الثدى من الكائنات البحرية
أعلنت الدكتورة إيمان محمد مصطفى القاضى خلال مناقشتها رسالة الدكتوراة الخاصة بها بجامعة السويس عن اكتشاف مركبات جديدة نشطة بيولوجيا خاصة فى مكافحة سرطان الثدى من الكائنات البحرية (المراجين الرخوة) للبحر الأحمر.

وأشار ملخص رسالة الدكتورة إيمان المقدمة لقسم الكيمياء بكلية العلوم إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد سلسلة من التجارب العملية ومنها فصل مركبات جديدة لها نشاط بيولوجى (مكافحة لسرطان الثدى)، وتوضيح التراكيب لجميع المركبات باستخدام الطرق الطيفية الحديثة بما فى ذلك 1D, 2D NMR and FAB-MS.)).

وتم فى هذه الدراسة استخدام طرق الفصل الكروماتوجرافية المختلفة المتمثلة فى العمود الكروماتوجرافى (CC) والمحتوى على مواد (سليكاجيل)، وكذلك رقائق السليكا الكروماتوجرافية (TLC) كما تم أيضا استخدام جهاز الفصل تحت ضغط مرتفع (HPLC)، ما ساعد على فصل وتنقية المركبات خاصة المتداخلة منها التى يصعب فصلها بالطرق التقليدية.


>- غدا.. مناقشة دكتوراه حول أخبار منظمات المجتمع المدنى فى الصحافة المصرية

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