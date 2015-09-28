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بعد فضيحة سكرها.. "بيكهام" عن خطاب زوجته فى الأمم المتحدة: فخور بها

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بعد فضيحة سكرها.. "بيكهام" عن خطاب زوجته فى الأمم المتحدة: فخور بها بعد فضيحة سكرها.. "بيكهام" عن خطاب زوجته فى الأمم المتحدة: فخور بها
نشر ديفيد بيكهام، لاعب فريقى مانشستر يونايتد الإنجلزى وريال مدريد الإسبانى ولاعب الإنجليزى السابق، صورة لزوجته، فيكتوريا بيكهام، عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، خلال إلقائها لخطبة فى مقر الأمم المتحدة عن مكافحة مرض الإيدز، مبدياً فخره بها، خاصة بعد انتشار صوراً لها، الأسبوع الماضى، فى حالة سكر شديدة وتبول لا إرادى، تم تداولها على نطاقِ واسع.

وقال بيكهام معلقاً على الصورة:"فخور بزوجتى اليوم خلال خطابها القوى بمقر الأمم المتحدة برفقة نساء أقوياء ورائعين أخريات على هذه المنصة، متحدثين عن كفاحنا ضد فيروس نقص المناعة "إيدز".


>- بالصور.. بيكهام يحاول الهروب بزوجته من الإعلام بعد سكرها وتبولها لا إراديا

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مصر 365

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