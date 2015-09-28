"فى حب مصر" تبدأ حملتها الدعائية غداً بمؤتمر بقنا لشرح رؤيتها العامة

تبدأ قائمة "فى حب مصر " حملتها الدعائية غداً الثلاثاء، بمؤتمر جماهيرى بمدينة قنا، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة التنسيقية بها، على رأسهم اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام وأسامة هيكل عضو اللجنة التنسيقية ومحمود الشريف نقيب ومصطفى بكرى وجبالى المراغى وعدد آخر من المرشحين بالقطاع.

وكان اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة "فى حب مصر"، قال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر سيكون لشرح الرؤية العامة للقائمة، إضافة إلى التعرف على عدد من المرشحين، فضلاً عن الاستماع للمواطنين ومشكلاتهم، مضيفا: "لن نخرق قواعد اللجنة العليا".

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