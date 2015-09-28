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تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق أبو العلا

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تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق أبو العلا تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة ببولاق أبو العلا
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، بمنطقة بولاق أبو العلا.

كانت معلومات قد وردت للمقدم حسام العشماوى رئيس مباحث بولاق أبو العلا بقيام كل من "ا،م" 26 سنة، و"م،ه" 28 سنة، عاطلين، بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من منطقة بولاق مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وعقب الحصول على إذن من النيابة العامة تمكنت القوات الأمنية من القبض عليهما وبحوزتهما 100 طربة حشيش و800 جنيه، وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار. حرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبسهما بعد إنكارهما ارتكاب الواقعة

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