حبس شقيقين قتلا شقيقهما الأكبر لمحاولة فض مشاجرة بينهما بإمبابة

أمرت نيابة إمبابة بحبس شقيقيين 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب اتهامهما بقتل شقيقهما الأكبر طعنا بسكين، بعد قيامه بمحاولة فض مشاجرة بينهما، كما أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا بمقتل "أحمد. ع" 24 سنة، إثر إصابته بطعنة نافذة، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم إمبابة برئاسة العميد إيهاب شلبى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، وتبين أنه أثناء تشاجر شقيقين "أيمن. ع" 23 سنة و"عصام. ع" 20 سنة بسبب خلافات عائلية بينهما تدخل شقيقهما الثالث أحمد لفض التشاجر بينهما، فسددا له طعنة بسكين كانت بحوزتهما، مما أسفر عن مقتله.. تم إلقاء القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الجريمة.