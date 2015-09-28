بدء ظاهرة خسوف "السوبر قمر" فى مصر والعالم

تشهد مصر والعالم، الآن، ظاهرة فلكية نادرة لا تتكرر كثيرًا فى القرن الواحد، حيث كان آخر مرة حدثت فيها عام 1982 أى منذ حوالى 38 عامًا، ألا وهى خسوف كلى للسوبر قمر يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر ذى الحجة، وسيكون القمر فى أقرب نقطة مدارية للأرض، وسيظهر بشكل أحمر خلال الخسوف يسمى "قمر الدم".

من جانبه، قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إنه يمكن رؤيته فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه؛ ومنها أوروبا وغرب آسيا وأفريقيا والأمريكتين عدا النصف الغربى من ألاسكا، موضحًا أن الخسوف يستغرق بكل مراحله منذ بدايته كخسوف شبه ظلى وحتى نهايته كخسوف شبه ظلى مرة أخرى خمس ساعات وثلاثة عشر دقيقة واثنتين وأربعين ثانية.

وأضاف تادرس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الخسوف سوف يستغرق منذ بداية مرحلة الخسوف الجزئى وحتى نهاية مرحلة الخسوف الجزئى الثانى بما فيها مرحلة الخسوف الكلى ثلاث ساعات وعشرين دقيقة وست وثلاثين ثانية"، موضحًا أن الخسوف يستغرق فى مرحلته كخسوف كلى ساعة واحدة واثنتا عشر دقيقة وثمانية وأربعين ثانية تقريبًا وفيه يحجب ظل الأرض 128.2% تقريبًا من قرص القمر عند ذروة الخسوف الكلى وهنا يسمى "قمر الدم".

بالفيديو.. بث مباشر لظاهرة خسوف القمر السوبر