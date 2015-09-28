روحانى يقطع زيارته لنيويورك للمشاركة بتشييع جنازات ضحايا إيران خلال الحج

قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية "إيرنا"، أمس الأحد، إن الرئيس الإيرانى حسن روحانى سيقطع زيارته لنيويورك، حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعود إلى طهران للمشاركة فى تشييع جنازات الإيرانيين ضحايا حادث التدافع التى وقعت خلال الحج.

ونقلت الوكالة عن مسئول كبير فى مكتب روحانى قوله، إن "بعضا من اجتماعاته وبرامجه المقررة أُلغى وسيعود إلى طهران بعد ظهر الاثنين."

ومن المقرر أن يلقى روحانى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الاثنين بوصفه المتحدث الثامن، وكان من المتوقع أيضا أن يعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.