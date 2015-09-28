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عمرو أديب عن هزيمة الزمالك بخماسية:"كل ما يدخل فينا جون أسمع الشارع يهيص"

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عمرو أديب عن هزيمة الزمالك بخماسية:"كل ما يدخل فينا جون أسمع الشارع يهيص" عمرو أديب عن هزيمة الزمالك بخماسية:"كل ما يدخل فينا جون أسمع الشارع يهيص"
علق الإعلامى عمرو أديب، على الهزيمة التى تلقاها فريق نادى الزمالك، فى إطار مباراة الذهاب ضمن بطولة كأس الكونفدرالية على يد النجم الساحلى التونسى، بخمسة أهداف مقابل هدف، قائلاً: "إنها فضيحة كروية بكل المقاييس".

وكتب أديب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً: "هى فضيحة كرويه بكل المقاييس.. الزمالك لم يذهب لتونس، ولكن ظل فى القاهره يحتفل بالدورى والكأس.. حاجة تحزن.. بس هو ده الزمالك بتاع الفصول البايخة".

وأضاف قائلاً: "هو بس سؤال بسيط هو ليه كل ما كان يدخل جون فى الزمالك أسمع الشارع يهيص ويسقف هو فيه توانسة كتير فى كده".

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