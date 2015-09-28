رواد تويتر يتداولون صورًا لسقوط رافعة فى العاصمة الإيرانية طهران
تداول نشطاء عبر موقع "يوتيوب" مقطع فيديو لسقوط رافعة بالعاصمة الإيرانية طهران، كانت على جانب طريق سريع، الأمر الذى خلف عددًا من القتلى والمصابين وسط تكتيم شديد من قبل الحكومة الإيرانية والإعلام هناك.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى هذا السياق دشن عدد من النشطاء هاشتاج "سقوط رافعة طهران"، عرضوا خلال الصورة التى توضح الارتباك المرورى الذى أصاب الشارع الذى وقعت فى الحادثة، كما تظهر الصور أيضاً مواطن داخل سيارته التى سقطت عليها الرافعة لا تظهر منه إلا يده فقط.
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سقوط الرافعة