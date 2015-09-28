"الأزهر": بدء الدراسة بالمعاهد والجامعة 3 أكتوبر.. ولا نية للتأجيل

أكد المجلس الأعلى للأزهر الشريف الالتزام بقراره بتحديد موعد بدء العام الدراسى بالمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، وذلك فى الثالث من أكتوبر المقبل، ولا نية للتأجيل.

وقال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القطاع استعد للعام الدراسى الجديد، وتم الانتهاء من طباعة جميع الكتب التى احتوت على مناهج جديدة فى جميع المواد الشرعية، مشيرًا إلى أنه تم إرسال تعليمات لجميع الإدارات على مستوى الجمهورية بالانتهاء من كل الاستعدادات لبدء العام الدراسى.

كما أكد الدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، أنه لا نية لتأجيل الدراسة بكليات الجامعة، مشيرًا إلى أن الدراسة فى موعدها يوم 3 أكتوبر المقبل.

- اليوم.. غلق باب التنسيق لجامعة الأزهر و30 ألف يسجلون بالمرحلة الثانية