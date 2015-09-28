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20 مليون طالب يبدأون اليوم العام الدراسى الجديد فى 52 ألف مدرسة

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20 مليون طالب يبدأون اليوم العام الدراسى الجديد فى 52 ألف مدرسة 20 مليون طالب يبدأون اليوم العام الدراسى الجديد فى 52 ألف مدرسة
ينطلق اليوم الاثنين العام الدراسى الجديد 2015،2016، فى جميع المحافظات، حيث تستقبل قرابة الـ"52 ألف مدرسة" ما يقرب من 20 مليون طالب وطالبة وسط تشديدات أمنية مكثفة، سوى مدينتى الشيخ زويد ورفح، حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة فى مدارسها، حيث قرر اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء تأجيل الدراسة فيها حتى 10 أكتوبر المقبل.

قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، أن أعمال الصيانة فى المدارس انتهت بنسبة 95%، مشيرا إلى أن النسبة المتبقية من أعمال الصيانة بلغت 5% بما يعادل عدد 2500 مدرسة، وجار العمل فيها من خلال الأبنية التعليمية والجهات المعنية بأعمال الصيانة على رأسها جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والمديريات التعليمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى.
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