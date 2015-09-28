بالفيديو.. شرطة نيويورك تستمع لأقوال 3 إعلاميين بعد تعرضهم لاعتداء الإخوان

قام أعضاء من الوفد الإعلامى المرافق لزيارة الرئيس السيسى للأمم المتحدة، بإبلاغ الشرطة فى نيويورك باعتداء عدد من الإخوان عليهم أثناء مرورهم بالشارع المواجه للفندق الذى يقيم به الرئيس.

واستمعت الشرطة إلى أقوال كل من الإعلاميين يوسف الحسينى ومحمد مصطفى شردى ورامى رضوان وشريف فؤاد، حول حادث الاعتداء.

وكان عدد من جماعة الإخوان الإرهابية، اعتدوا على أعضاء من الوفد الإعلامى المرافق لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهم الإعلامى محمد مصطفى شردى ويوسف الحسينى ورامى رضوان وشريف فؤاد، أثناء مرورهم بالشارع المواجه للفندق المقيم به الرئيس السيسى، حيث بدءوا بالاعتداء اللفظى الذى تطور للاشتباك، مما أدى لتدخل الشرطة للسيطرة على الموقف، وتبين أن متزعم مجموعة الإخوان محمد شوبير شقيق الكابتن أحمد شوبير.

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