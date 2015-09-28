عميد طب بيطرى القناة: اليوم نحتفل باستقبال الطلاب الجدد بالكلية

أعلن الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى أنه تم الانتهاء من وضع الجداول النظرية والعلمية لكل فرق الكلية وتم مراعاة وجود ساعتان فى كل أسبوع لممارسة الأنشطة الطلابية كما تم الانتهاء من الصيانة اللازمة للمدرجات وقاعات الدروس والمعامل.

وقال عميد الكلية، إنه سيتم تنظيم حفل استقبال الطلاب الجدد أول أيام الدراسة يتم خلاله توزيع دليل الطلاب، لتعريفهم بالكلية والموقع الإلكترونى لها، كما يتم خلال هذا الحفل لقاء يجمع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعلى رأسهم عميد الكلية والوكلاء يتم خلاله تعريف الطلاب الجدد أن الكلية معتمدة ومعترف بها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهذا يتطلب تكاتف الجميع من أجل الاستمرار فى هذا النجاح والتقدم.

وأضاف الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية، أن الكلية تستعد مع بدء العام الدراسى الجديد بسلسلة من الافتتاحات منها افتتاح معمل البيولوجى وافتتاح العيادات الخارجية "المستشفى البيطرى " وافتتاح بيت حيوانات التجارب بعد تطويره كما أنهت مزرعة الكلية استعداداتها وتجهيزاتها لخدمة العملية التعليمية للعام الجديد، حيث تمتلك كلية الطب البيطرى جامعة القناة أكبر مزرعة تعليمية بحثية إنتاجية على مستوى كليات الطب البيطرى لجامعات مصر.