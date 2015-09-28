اليوم.. أولى جلسات محاكمة موظفى البنك العربى لاستيلائهم على 3 ملايين جنيه

تنظر اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وسكرتارية رجب شعبان، وعادل عبد العليم، أولى جلسات محاكمة 5 موظفين بالبنك العربى، بتهمة اختلاسهم أموال عملاء بالبنك، والاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه من أموال العملاء، من خلال تزوير بعض الأوراق.

وكشفت التحقيقات، التى باشرها عمرو أسامة، مدير نيابة الأموال العامة، قيام 5 من موظفى البنك العربى، بفرع المقطم، عن استغلال البنك فى الاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه من أموال العملاء، من خلال تزوير بعض الأوراق، عن طريق موظفة بالبنك، سهلت مهمة عدد من الموظفين للاستيلاء على حسابات بعض العملاء.

ووجهت النيابة للمتهمين، جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنك، وتزوير فى أوراق رسمية، إلا أن المتهمين أنكروا جميع الاتهامات المنسوبة إليهم.