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اليوم.. نظر تجديد حبس 6 متهمين بسرقة سبائك الذهب من مصلحة العملة

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اليوم.. نظر تجديد حبس 6 متهمين بسرقة سبائك الذهب من مصلحة العملة اليوم.. نظر تجديد حبس 6 متهمين بسرقة سبائك الذهب من مصلحة العملة
تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم، تجديد حبس 6 متهمين بينهم موظفون بمصلحة سك العملة، على خلفية اتهامهم بسرقة سبائك الذهب من مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.

والمتهمون فى القضية رقم 4646 إدارى الظاهر لسنة 2015 هم كل من "وائل محمد فرج إبراهيم، وشقيقه أسامة وعبد الرحمن محمد محمد بركات، ووليد ثابت عجيبة إسكندر، وفرحات ميخائيل حنا، ورامى فكرى شنودة".

يشار إلى أن فريقا من النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد لبيب، رئيس النيابة الكلية، باشر التحقيقات مع كل من رئيس قسم السحب بالمصلحة والسباك المتهم الثانى فى القضية، وشقيقه أسامة، والتى استمرت ما يقرب من 10 ساعات، اعترف خلالها السباك بارتكاب الواقعة كاملة ونفى أى صلة لأخيه بالحادث.

وأدلى المتهمون بأقوالهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات المسروقة من مصلحة سك العملة، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطالب المستشار أحمد لبيب رئيس نيابة غرب الكلية باستدعاء كل من مأمور ورئيس مباحث قسم الظاهر لسماع أقوالهم حول الواقعة.

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مصر 365

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