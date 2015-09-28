بالفيديو - النجم يضرب حلم ' ثلاثية ' الزمالك بخماسية

خسر الزمالك أمام مضيفه النجم الساحلي بخمسة أهداف مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية معقدا آماله في حصد الثلاثية لموسم 2014-2015.

وتوج الزمالك بالثنائية بعد الفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر بهدفين نظيفين الأسبوع الماضي.

وبات الزمالك في حاجة للفوز برباعية نظيفة في القاهرة للعبور إلى النهائي وذلك خلال مواجهتهما يوم الثالث من أكتوبر.

وقدم أبناء جوزفالدو فيريرا مباراة ضعيفة هجوميا ودفاعيا ولم يشكل أي خطورة على مرمى أيمن المثلوثي باستثناء تصويبتين.

10 دقائق مرعبة

بدأ النجم الساحلي المباراة بضغط مكثف مستغلا حالة حمادة طلبة الدفاعية التي وضح أنها ثغرة في الزمالك.

انطلق إيهاب المساكني جناح النجم ومرر كرة عرضية حولها مروان تاج في شباك أحمد الشناوي في الدقيقة الخامسة.

كان الهدف بعد فرصة خطيرة للغاية صدها الشناوي في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 10 بينية من الجبهة اليمنى خلف محمد كوفي حولها بغداد بونجاح بتصويبة أرضية في المرمى مباشرة.

نقطة التحول

ونجح أيمن حفني في تقليص الفارق بتصويبة يسارية في الدقيقة 25 سكنت المقص الأيسر لحارس النجم.

وكاد أن يأتي التعادل من ركلة جزاء بعد اختراق حازم إمام لكن جذبه عمار الجمل ولم يحتسبها الحكم.

وقال هيثم فاروق محلل قناة beIN Sports بين شوطي المباراة: "هذه الكرة كانت نقطة التحول إذ كانت كان سيحصل عمار الجمل على بطاقة صفراء ثانية وتكون النتيجة 2-2".

لكن الثالث جاء بعد ذلك للنجم الساحلي برأسية علي البريجي في الدقيقة 35.

وكاد الرابع أن يأتي لممثل تونس لولا قائم الشناوي الذي رد تصويبة بونجاح قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

3 دقائق قاتلة

وقتل النجم الساحلي المباراة تماما بهدفين في ثلاث دقائق ليجبر الزمالك على الحاجة إلى رباعية نظيفة.

الهدف الرابع جاء في الدقيقة 83 بتصويبة صاروخية من مروان تاج سكنت شباك الشناوي.

وجاء الخامس برأسية صدام بن عزيزة في الدقيقة 87.

شاهد الأهداف