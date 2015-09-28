فيريرا يتحدث عن - أسباب الخماسية وقدرة الزمالك على العودة.. ' أتحمل المسؤولية كاملة '

تحدث جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن أسباب خسارة فريقه من النجم الساحلي 5-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وسقط الزمالك بخماسية مقابل هدف وفي حاجة إلى تسجيل رباعية نظيفة في لقاء الإياب يوم السبت المقبل.

وقال فيريرا للبعثة الإعلامية المرافقة للزمالك ينقلها مراسل FilGoal.com عقب المباراة يوم الأحد: "المباراة كابوس مرعب. أشعر بالإحراج والحزن أنا واللاعبين".

وأضاف "أتحمل المسؤولية كاملة. ورغم ضيق الوقت قبل مباراة الإياب إلا أنه ليس أمامنا سوى القتال لآخر دقيقة في الملعب".

"الجمهور ساهم في 50 % من الهزيمة. لكننا فزنا على أورلاندو في حضور الجمهور كما أن الزمالك لم يلعب بجمهور منذ فترة طويلة.. الصدمة الكبرى في مستوى اللاعبين".

وشدد فيريرا "أتحمل المسؤولية كاملة. فزنا بالدوري والكأس وأنا في مصر منذ سبعة أشهر لعبت 13 مباراة فزنا في تسعة وخسرنا ثلاثة وتعادلنا في واحدة. لا أقول مبررات لكن هذه حقائق".

وأشار فيريرا "الزمالك كان له ركلة جزاء صحيحة كانت ستغير شكل المباراة لم تحتسب".

وحول مشاركة الشناوي "الكل هاجمني عندما دفعت بمحمود جنش في نهائي كأس مصر.. واليوم يهاجمونني لأن الشناوي لعب أساسيا على الرغم من أنه أنقذ الزمالك كثيرا من قبل وسبب في التتويج بالدوري".

وأتم "تحدثت كثيرا عن أزمة الإرهاق والمنتخبات ولا يوجد حل. لعبت 13 مباراة في إفريقيا خسرت ثلاثة وفزت في تسعة وتعادلت واحدة.. رغم ذلك أتحمل المسؤولية كاملة".