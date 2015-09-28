حوار في الجول – السفارة المصرية في تونس: جمهور الزمالك التزم بالتعليمات.. ولا تلوموا الأمن

أزمة كان من المتوقع حدوثها بين الزمالك ومشجعيه من مجموعة "أولتراس وايت نايتس" في تونس، انتهت بحرمان 50 فردا سافروا خلف الفريق الأبيض من حضور مباراة النجم الساحلي.

الزمالك خسر 5-1 من النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، وفي نفس الوقت كان الأمن التونسي يحتجز جماهيره في الطريق إلى مدينة سوسة.

وتواصل FilGoal.com مع مصدر مسؤول في السفارة المصرية في تونس، ليكشف حقيقة ما حدث بين الزمالك وجماهيره والأمن التونسي خلال الأيام التي سبقت المباراة، وما بعدها.

وكل ما يلي على لسان مصدر مسؤول من السفارة المصرية في تونس:

"صحة أوراق هؤلاء المشجعين من عدمها، ليس لها علاقة بتعامل الأمن التونسي معهم اليوم".

"مسؤولو الزمالك في الاجتماع الفني للمباراة طالبوا الأمن التونسي بمنع هؤلاء الجماهير من دخول المباراة، وهذا من حق النادي لأن المباراة تتبع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

"الزمالك قال في الاجتماع الفني الذي يحضره ممثلو الأمن التونسي إن هذه الجماهير مصنفة على أنها جماعة إرهابية في مصر. والحقيقة هذا تصرف لا يصح".

"قمنا باتصالاتنا من أجل تقريب وجهات النظر، ولكن في النهاية تم الأخذ بمطالب نادي الزمالك. فدورنا تنسيقي فقط هنا ولا يمكن إجبار الأمن على السماح للجماهير بالدخول دون رغبة ناديهم".

"خاطبنا الخارجية التونسية من أجل إجراءات تأمين البعثة والجماهير، وهذا تم على أكمل وجه. ولكن المباراة تخضع للأمن التونسي، ولذلك منعوا المشجعين من الوصول لمدينة سوسة".

"الجماهير أساسا التزموا بتعليمات الأمن منذ الوصول إلى تونس. ونحن في السفارة اجتمعنا معهم وطلبنا منهم تقديم صورة إيجابية لجمهور الزمالك، خاصة أن تونس تعرف جمهور الأهلي أكثر، وذهب المشجعون للمطار من أجل استقبال الفريق ولكن لم يحل ذلك الأزمة أيضا".

"الحقيقة أن الجماهير التزمت بنصائحنا حتى موعد المباراة، ولا يمكن لوم الأمن التونسي على تنفيذ مطالب الزمالك في الاجتماع الفني".

"هنا يجب أن نوضح للناس أن السفارة المصرية تتعامل مع الجماهير على أنهم مشجعين ولا يهمها تصنيفات مثل الأولتراس أو غيره. قد يكونوا وقعوا في أخطاء في مصر ولكن هذا لم يحدث في تونس، وليس صحيحا أنهم سبوا القيادات السياسية في مباراة الصفاقسي".

"من المؤسف أن يتدخل القنصل المصري لحل أزمة بين مواطنين مصريين في تونس. وأن يذهب إلى قسم الشرطة للتدخل للإفراج عن المشجعين".