وكيلة "تعليم كفر الشيخ" تقنع مديرة مدرسة بفض إضرابها عن الطعام

تمكنت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، من إقناع وفاء عطا مديرة مدرسة سخا الإعدادية، بفض اعتصامها وإضرابها عن الطعام منذ لحظات، وتم انتدابها لمديرية التربية والتعليم، وإسناد إدارة المدرسة للقيادة الثانية بالمدرسة لتبدأ الدراسة اليوم بالمدرسة دون تعطل للعملية التعليمية.

وكانت وفاء عطا مديرة مدرسة سخا الإعدادية، قد أعلنت عن اعتصامها وإضرابها عن الطعام لاعتراضها على قرار إخلائها إدارياً من قبل على فايق جميل مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بناء على تقرير ورد من المتابعة لعدم استعداد المدرسة للعام الدراسى الجديد وإعداد قوائم الصف الأول الإعدادى، واحتجت مديرة المدرسة أنه تم إخلاء موظفة إدارية من المدرسة، وهى المختصة بذلك، ولكن مدير الإدارة أصدر قرارًا بإخلاء طرف مديرة المدرسة إداريا بناءً على تقارير عدة.

وتوجهت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم لمقر المدرسة بتواجد مأمور مركز كفر الشيخ وعدد من التنفيذيين والشعبيين على رأسهم عمدة محمد عطا قرية أبو طبل وإبراهيم عطا معلم أول "شقيق المديرية"و أشرف صحصاح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية و"سالم محمد سالم" من أهالى سخا، وطالبت وكيلة الوزارة مديرة المدرسة بالتوقيع على الإخلاء وعلى انتدابها لديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتسليم المدرسة للقيادة الثانية بالمدرسة.