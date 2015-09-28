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بدء الدراسة بجامعة قناة السويس اليوم.. ورئيس الجامعة: بابى مفتوح للجميع

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بدء الدراسة بجامعة قناة السويس اليوم.. ورئيس الجامعة: بابى مفتوح للجميع بدء الدراسة بجامعة قناة السويس اليوم.. ورئيس الجامعة: بابى مفتوح للجميع
قال الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، إن جامعة القناة تستقبل اليوم طلابها القدامى والجدد، وأن هذا العام يشهد تكثيفًا للأنشطة التعليمية والطلابية من خلال برامج أعدتها الادارة العامة لرعاية الشباب.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه عام مختلف عن كل الأعوام السابقة، حيث يأتى بعد نجاح الجامعة منذ أيام فى استضافة وتنظيم أسبوع شباب الجامعات العاشر والذى شهد لقاء السيد رئيس الجمهورية مع طلاب الجامعات المصرية على أرض الجامعة ومنافسات شبابية ضمت ٧ آلاف طالب وطالبة واستفادت الجامعة بنية تحتية من أسبوع الشباب كالملاعب والقاعات يستفاد منها الأبناء الطلاب.

و وجه رئيس الجامعة نداء لكل الطلاب بضرورة الحفاظ على جامعتهم، وأن يمارسون الأنشطة وينخرطوا فيها، مؤكدًا أن بابه مفتوح أمام جميع الطلاب.

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مصر 365