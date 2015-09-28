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الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مدينة المحلة بتكلفة 20 مليون جنيه

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الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مدينة المحلة بتكلفة 20 مليون جنيه الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مدينة المحلة بتكلفة 20 مليون جنيه
انتهت الشركات المنفذة لأعمال التطوير بالمحلة الكبرى من المرحلة الأولى لعملية التطوير بتكلفة 20 مليون جنيه، والتى تتم على 3 مراحل لجعل مدينة المحلة مدينة نموذجية بحسب قرار رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب بجعلها مدينة نموذجية.

وصرح اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة، بأنه تمت أعمال الرصف الأولى واستكمال أعمال الزراعات بالجزيرة الوسطى بعدد من الأشجار والنخيل الملوكى وعمل البردورات بداية من ميدان الشون وحتى ميدان البندر على أن يتم فى المرحلتين الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة حتى ميدان المشحمة ومدخل مدينة المحلة من ناحية المنصورة وشارع الجلاء وتطوير منطقة الزراعة وشارع سكة دمرو حتى الطريق الدائرى.

وأضاف: قامت الأجهزة التنفيذية بالمدينة برئاسة محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل، بالبدء فى أعمال تطوير الكورنيش على بحر شبين ونقل موقف الزراعة الذى كان يشكل عبء مرورى كبير من الناحية الجنوبية وإعادة تطويره ونقل الموقف بجوار الطريق الدائرى ونقل الباعة الجائلين، الذين كانوا يفترشون المنطقة وإعادة رسم وتطوير الميدان ووضع نافورة مياه كبيرة بالمنطقة.

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مصر 365