أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شركة أمن متخصصة لتأمين كليات جامعة طنطا فى العام الدراسى الجديد

Google+ Print
شركة أمن متخصصة لتأمين كليات جامعة طنطا فى العام الدراسى الجديد شركة أمن متخصصة لتأمين كليات جامعة طنطا فى العام الدراسى الجديد
تعاقدت جامعة طنطا مع إحدى شركات الأمن المتخصصة، لتأمين بوابات المجمع الطبى ومجمع سبرباى، فى بداية العام الدراسى الجديد.

وقال الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع، إنه تم إنشاء لاسلكية مغلقة بين أفراد الأمن بالجامعة والكليات تشمل 37 جهازًا لاسلكيًا بما يتيح المتابعة المستمرة للحالة الأمنية والتصرف السريع فى المواقف الطارئة، كما تم تركيب منظومة مراقبة بالكاميرات لمنشآت الجامعة تشمل 400 كاميرا مثبتة فى أماكن غير مرئية متصلة بغرف للتحكم فى كل مجمع للكليات، وتجهيز جميع بوابات المنشآت الجامعية ببوابات إلكترونية، وتزويد رجال الأمن بأجهزة كشف المعادن حرصاً على تأمين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، مؤكداً أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية لتكثيف الخدمات الأمنية على الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل