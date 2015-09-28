شركة أمن متخصصة لتأمين كليات جامعة طنطا فى العام الدراسى الجديد

تعاقدت جامعة طنطا مع إحدى شركات الأمن المتخصصة، لتأمين بوابات المجمع الطبى ومجمع سبرباى، فى بداية العام الدراسى الجديد.

وقال الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع، إنه تم إنشاء شبكة لاسلكية مغلقة بين أفراد الأمن بالجامعة والكليات تشمل 37 جهازًا لاسلكيًا بما يتيح المتابعة المستمرة للحالة الأمنية والتصرف السريع فى المواقف الطارئة، كما تم تركيب منظومة مراقبة بالكاميرات لمنشآت الجامعة تشمل 400 كاميرا مثبتة فى أماكن غير مرئية متصلة بغرف للتحكم فى كل مجمع للكليات، وتجهيز جميع بوابات المنشآت الجامعية ببوابات إلكترونية، وتزويد رجال الأمن بأجهزة كشف المعادن حرصاً على تأمين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، مؤكداً أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية لتكثيف الخدمات الأمنية على الجامعة.