مدن جامعة طنطا تستعد لاستقبال الطلاب فى بداية العام الدراسى الجديد

أكد الدكتور مدثر طه أبو الخير، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة السنوية للمرافق الخاصة بها.

تم الانتهاء من إعادة تأهيل مبنى (ب) بالمدينة الجامعية بنين بسبرباى بالكامل وتجهيزه بسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، ومطعم على أحدث نظام فندقى، و3 صالات للكمبيوتر والإنترنت تتسع الصالة الواحدة لـ50 جهازا لضمان أحسن مستوى من الخدمة للطلاب، ليتم بذلك إضافة أكثر من 400 سرير لطاقة المدن الجامعية بنين، كما تم تشغيل 4 محطات جديدة لتنقية وفلترة مياه الشرب، وإجراء عملية الصيانة للمحطات القائمة بالفعل لتتوافر بذلك محطات تنقية وفلترة المياه بكل المدن الجامعية طلبة وطالبات، والانتهاء من أعمال السباكة والدهانات، وإعادة تأهيل لبعض الأثاثات.