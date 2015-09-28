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أوقاف سوهاج تبدأ اليوم اختبارات التصفية للدعاة المتقدين للإيفاد الدائم

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أوقاف سوهاج تبدأ اليوم اختبارات التصفية للدعاة المتقدين للإيفاد الدائم أوقاف سوهاج تبدأ اليوم اختبارات التصفية للدعاة المتقدين للإيفاد الدائم
قال الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد بسوهاج، أن المديرية تبدأ اليوم الاثنين اختبارات التصفية الأولية للدعاة المتقدمين للإيفاد الدائم 2015م بمديرية أوقاف سوهاج، مشيرا إلى أن النتيجة سوف ترفع إلى الوزارة الشهر المقبل تمهيدًا لعقد اختبار التصفية النهائية بديوان عام الوزارة للأئمة الحاصلين على 75% فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية.

وأضاف الشيخ اللاوى أن عدد المتقدمين من الدعاة للإيفاد الدائم بلغ 100 داعية على مستوى المحافظة، كما تقرر أيضا أن تكون المقابلات الأولية للمتقدمين للعمل بالتفتيش العام يوم الأحد 4 / 10 / 2015م بديوان المديرية لمدة يومين لترفع أسماء أفضل المتقدمين إلى رئيس القطاع الدينى لإجراء المقابلات النهائية بالوزارة.

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مصر 365