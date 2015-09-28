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أحمد مرتضى: الزمالك لن يلعب في مصر أمام النجم إلا بحضور الجماهير

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أحمد مرتضى: الزمالك لن يلعب في مصر أمام النجم إلا بحضور الجماهير أحمد مرتضى: الزمالك لن يلعب في مصر أمام النجم إلا بحضور الجماهير

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفريق الأبيض لن يلعب أمام النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، إلا بحضور جماهيري.

وخسر الزمالك بنتيجة ثقيلة اليوم الأحد من مضيفه النجم 5-1.

ويحتاج الزمالك للفوز برباعية نظيفة من أجل التأهل مباشرة للنهائي، في مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

وقال مرتضى للصحفيين عقب المباراة: "لاعبو الزمالك أبطال ، وقادرون على التعويض".

وتابع "ولكن لن نلعب مباراة الإياب إلا بحضور الجماهير، وأتمنى أن ترى جماهيرنا في مصر كيف تدعم الجماهير التونسية فرقها".

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