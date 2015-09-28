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أرقام في الجول - 5 علامات سلبية في سقوط الزمالك أمام النجم

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أرقام في الجول - 5 علامات سلبية في سقوط الزمالك أمام النجم أرقام في الجول - 5 علامات سلبية في سقوط الزمالك أمام النجم

سقط الزمالك بخماسية مقابل هدف أمام النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية. تلك الخسارة سجلت خمسة أرقام سلبية للفارس الأبيض.

بخلاف أن الزمالك في حاجة إلى أربعة أهداف نظيفة في القاهرة.. فهناك خمسة علامات سلبية.

ويستعرض FilGoal.com خمسة أرقام خلفت النتيجة القياسية.

- أكبر هزيمة منذ 28 عاما

هذه أكبر هزيمة للزمالك في البطولات الإفريقية منذ 28 عاما عندما خسر أمام كوتوكو 5-1 في 1987.

- سبتمبر الأسود

هذه ثلاث خماسية يسقط بها الزمالك في شهر سبتمبر. خسر أمام حرس الحدود 5-0 في الدوري في 20 سبتمبر 2005.

وسقط الزمالك أمام كوتوكو في 1987 5-1 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 20 سبتمبر 1987.

يوم الأحد 27 سبتمبر 2015 سقط الزمالك 5-1 أمام النجم الساحلي.

- العقدة المصرية في سوسة

مازالت الأندية المصرية تفشل في فك طلاسم ملعب سوسة.. هذه الخسارة السابعة للفرق المصرية المحلة والمقاولون والمنصورة والأهلي والزمالك في ملعب سوسة.

حتى أن منتخب خسر على هذا الملعب من الجزائر في أمم إفريقيا 2004.

- 3 أهداف في الشوط الأول

لأول مرة منذ الهزيمة أمام الإسماعيلي في الدوري المصري موسم 2008-2009، تهتز شباك الزمالك بثلاثية في الشوط الأول في المباراة التي خسرها الفريق الأبيض 3-1.

جاءت الأهداف عن طريق محمد محسن أبو جريشة في الدقيقة الرابعة ومصطفى كريم هدفين في الدقيقتين 25 و45.

وكانت المباراة في أبريل 2009.

وأمام النجم اهتزت شباك أحمد الشناوي ثلاث مرات قبل صافرة الاستراحة.

- لعنة الثنائية

في موسم 1987-1988 تُوج الزمالك بثنائية الدوري وكأس مصر للمرة الثانية في تاريخه.

لكنه خسر قبلها من كوتوكو 5-1 في دوري أبطال إفريقيا.

الأمر متشابه بعد 27 عاما.. لكن اليوم توج الزمالك بالثنائية قبل الخسارة.

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