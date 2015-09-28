الرئيس الإيرانى: الأولوية فى سوريا لهزيمة المتشددين وليس إصلاح الحكومة

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى أمس الأحد إن قتال المتشددين المتطرفين مثل تنظيم داعش فى سوريا يمثل أهم أولوية وإنه إذا كانت ستتم هزيمتهم فحينئذ "لا يمكن إضعاف" حكومة الرئيس بشار الأسد.

وقال روحانى لجمهور من المعاهد البحثية والصحفيين فى الولايات المتحدة "هذا لا يعنى إنه ليس هناك حاجة لإصلاح الحكومة السورية، بالطبع هناك حاجة"، ولكنه أضاف إن استبعاد حليفه الأسد سيحول سوريا إلى ملاذ آمن للمتطرفين.

وفى إشارة إلى الغارات الجوية التى يشنها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة على تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا قال روحانى إن هزيمة المتشددين "غير ممكنة من خلال العمليات الجوية وحدها"، وقال إن روسيا "مستعدة لمحاربة الإرهاب".

>