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ماذا ينتظر صلاح مع روما بدون توتي ودجيكو؟

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ماذا ينتظر صلاح مع روما بدون توتي ودجيكو؟ ماذا ينتظر صلاح مع روما بدون توتي ودجيكو؟

أعلن روما غياب مهاجميه إدين دجيكو وفرانشيسكو توتي لمدة شهر عن المباريات بسبب الإصابة، مما زاد من فرص مشاركة محمد صلاح في كل مباريات الذئاب المقبلة.

روما سيفتقد الثنائي في عدة مباريات، ومن حسن الحظ أن الفريق لن يلعب مباريات لمدة أسبوعين بسبب لقاءات الأجندة الدولية للمنتخبات.

فريق العاصمة الإيطالية يضم كل من صلاح وجيرفينيو وياجو فالكي وخوان إيتوربي في الخط الأمامي للفريق، وكلهم لا يملكون صفات المهاجم الصريح كدجيكو.

ويحتل لاعب تشيلسي المعار صدارة هدافي روما في كل المسابقات برصيد ثلاثة أهداف سجلها في الدوري الإيطالي، بينما سجل دجيكو هدفا وحيدا مثل فالكي وإيتوربي وجيرفينيو.

ويستعرض FilGoal.com مباريات روما التي سيغيب عنها ثنائي هجوم الجيلاروسي في الشهر المقبل.

- يحل روما ضيفا على باتي بوريسوف يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

- ويرحل لمواجهة بالريمو خارج ملعبه يوم الرابع من أكتوبر في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

- لن يلعب الذئاب مباريات رسمية لمدة أسبوعين وهي فترة التوقف الدولي.

- يستضيف روما منافسه إمبولي على ملعب الأوليمبيكو يوم 17 أكتوبر.

- يحل فريق العاصمة الإيطالية ضيفا على باير ليفركوزن ضمن الجولة الثالثة من دوري الأبطال يوم 20.

- يشهد يوم 25 من أكتوبر مواجهة ساخنة جدا لصلاح مع جماهير فيورنتينا حين يحل فريقه ضيفا على الفيولا بالجولة التاسعة.

- قد يعود توتي ودجيكو مع مباراتي أودينيزي في الدوري يوم 28 وإنتر ميلان يوم 31.

شارك برأيك .. هل يقود صلاح فريقه للانتصارات في غياب الثنائي أم يؤثر غيابهما على مسيرة الرومان؟

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